Miler: Crna Gora ima najveći potencijal za napredak

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je srce Zapadnog Balkana i ima najveći potencijal za dalji razvoj i napredak, ocijenio je austrijski ambasador Karl Miler.

Milera je, kako je saopšteno iz Skupštine, danas u oproštajnu posjetu primio šef parlamenta Andrija Mandić.

Miler je zahvalio Mandiću na prijemu, čestitajući mu brojne rezultate koje je za vrlo kratak period postigao 28. saziv Skupštine.

On je, kako se dodaje, posebno istakao napore na dobijanju Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) i ključna imenovanja u pravosuđu.

„Siguran sam da ćete imati veliku i važnu ulogu u boljoj i evropskoj budućnosti Crne Gore“, rekao je Miler.

On je, kako se navodi, zaključio da je Crna Gora srce Zapadnog Balkana i da ima najveći potencijal za dalji razvoj i napredak.

Miler je naveo i da će u narednom periodu raditi na tome da pomogne Crnoj Gori u ostvarivanju njenog strateškog cilja pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Mandić je zahvalio Mileru na predanom radu na jačanju odnosa između Austrije i Crne Gore i poželio da ambasador tu ulogu nastavi i poslije prestanka njegove zvanične funkcije, jer je, kako je rekao, on iskreni prijatelj Crne Gore.

Navodi se da je Mandić sa Milerom razgovarao o brojnim aktuelnim temama, gdje je posebno istakao rezultate Crne Gore kada je u pitanju proces pristupanja EU, odnosno dobijanje IBAR-a, što će omogućiti državi da otpočne trajno zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

Mandić je dodao “da svi čvrsto vjerujemo da je Crna Gora naredna članica EU”, i da će to biti snažna poruka ohrabrenja za ostale zemlje kandidate, a posebno za bivše republike Jugoslavije.

Mandić je naveo da je njegov glavni zadatak na tom putu očuvanje mira i stabilnosti, sprovođenje ključnih reformi i efikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

