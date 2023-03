Milatović: Zapečatimo pobjedu 2. aprila

Podgorica, (MINA) – Kandidat Pokreta Evropa sad (PES) za predsjednika države Jakov Milatović pozvao je građane da u drugom krugu predsjedničkih izbora u velikom broju izađu na birališta i odaberu, kako je kazao, bolju budućnost i uspjeh Crne Gore.

Kako je saopšteno iz PES-a, on je na konvenciji u Danilovgradu zahvalio svima koji su ga podržali u prvom krugu izbora.

Milatović je rekao da će ukazano povjerenje zadržati i opravdati nakon pobjede nad predsjedničkim kandidatom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem.

“Bilo je teško, bilo je trnja u prvom krugu, ali što nas ne slomi, samo nas ojača. Sve što biva, tome smo i naredni jer imamo cilj i vjerujemo u bolje dane i bolju Crnu Goru”, istakao je Milatović.

On je poručio da su bolji dani pred Danilovgradom i cijelom Crnom Gorom.

“Ovdje postoje svi preduslovi za razvoj, a sa pravim ljudima, kakav je predsjednik Opštine Aleksandar Grgurović, preporodiće se ovaj grad”, kazao je Milatović.

On je pozvao građane da i u drugom krugu u velikom broju izađu na birališta i odaberu bolju budučnost i uspjeh Crne Gore, a u prošlost pošalju, kako je naveo, najveći teg koji koči progres Crne Gore.

“Ne smijemo pokleknuti jer ulog je veliki i u pitanju je budućnost cijele Crne Gore. Drugog aprila stižemo do cilja! Zapečatimo pobjedu! Uspjećemo zajedno”, poručio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS