Milatović: Nijesam prekršio zakon

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović negirao je navode iz prijave Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) da je prekršio Zakon o finansiranju političkih subjekata kada je govorio na konferenciji za novinare izborne liste „Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović“.

Prijavu ASK-u protiv Milatovića zbog korišćenja kancelarije predsjednika za snimanje izbornog spota kao i učestvovanja na konferenciji za novinare izborne liste „Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović“, podnijela je nevladina organizacija (NVO) Mreža za afirmaciju nevladinog sektora.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, kazao da specifičnost obavljanja Ustavom utvrđenih nadležnosti predsjednika, podrazumijeva cjelodnevno organizovanje svakodnevnih aktivnosti, koje nije moguće uklopiti u okviru standardnog radnog vremena.

“Ukazujem da je neposrednim izborom građana, predsjedniku države povjereno vršenje dijela poslova izvršne vlasti te da se radi o izabranom a ne zaposlenom licu, bez obzira što mu pripadaju određena prava po osnovu rada (zarada, odmor i sl)”, kaže se u saopštenju.

Milatović je dodao da stoga, radno vrijeme predsjednika nije unaprijed definisano niti propisom niti ugovorom o radu.

“I, samim tim, nije moguće kršenje radnog vremena na način kako se to navodi u prijavi”, dodao je Milatović.

On je rekao da je tog, kao i svakog drugog dana, svoju satnicu organizovao u skladu sa dnevnim predsjedničkim obavezama i učestvovanje na navedenoj konferenciji za štampu ni na koji način nije uticalo na ažurnost i kvalitet njihovog vršenja.

“Napominjem da na predmetnom događaju nijesam govorio kao predsjednik Crne Gore, da sam to uradio u pauzi između planiranih radnih obaveza, te da tom prilikom nisam prekršio niti jedan propis”, kazao je Milatović.

On je negirao i prijavu ASK-a u kojoj je navedeno da je, kao predsjednik Crne Gore, u prostorijama državne institucije imao obraćanje koje je objavljeno na You tube kanalu 24. septembra, u cilju navodnog favorizovanja liste „Za bolju Podgoricu– Jakov Milatović“.

“Uvidom u sadržinu mog obraćanja, koje je javno dostupno, moguće je nedvosmisleno utvrditi da njime ni na koji način nijesam pozvao građane i građanke da glasaju određenu izbornu listu već naprotiv – da podrže one za koje smatraju da dijele njihovu viziju razvoja Podgorice”, naveo je Milatović.

On je rekao da je na taj način, kao predsjednik Crne Gore, želio da svojim obraćanjem motiviše građane da na proteklim izborima slobodno iskažu svoj politički stav i time doprinesu afirmaciji demokratije.

Milatović je pozdravio proaktivan pristup nevladinog sektora u praćenju izbornog procesa, ohrabrujući ga da neselektivno sprovode svoje aktivnosti.

On je, kako je saopšteno, iskazao očekivanje da će očigledni primjeri funkcionerske kampanje izvršne vlasti na državnom i lokalnom nivou, koji su pratili protekle izbore u Podgorici, u narednom periodu zavrijediti punu pažnju nadležnih institucija i NVO-a.

