Milatović: Duboko žalim zbog nedužno stradalih ruskih građana u terorističkom napadu u Moskvi

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je da iskazuje duboko žaljenje zbog nedužno stradalih ruskih građana u terorističkom napadu u Moskvi.

Milatović je u objavi na mreži X rekao da izražava saučešće njihovim porodicama.

“Povrijeđenima želim brz i uspješan oporavak”, naveo je Milatović.

Prema posljednjim informacijama, 115 ljudi je poginulo u napadu u blizini Moskve.

Rojters je ranije danas javio da su ruske vlasti uhapsile 11 osoba povezanih sa napadom, među kojima su četiri direktna izvršioca.

