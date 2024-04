Mandić: Za šest mjeseci na EU putu ostvareno mnogo

Podgorica, (MINA) – Članstvo u Evropskoj uniji (EU) glavni je spoljnopolitički cilj Crne Gore i država je u proteklih šest mjeseci postigla izuzetno mnogo na tom putu, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Iz Skupštine je saopšteno da se Mandić susreo danas u Palma de Majorci, tokom Konferencije predsjednika parlamenata zemalja članica EU, sa predsjednikom parlamenta Finske Jusijem Hala-ahom.

„Mandić je Hala-ahu upoznao o napretku koji Crna Gora postiže na putu ka učlanjenju u EU, ističući borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije“, kaže se u saopštenju.

On je, kako se navodi, apostrofirao promjene na čelnim pozicijama u tužilaštvu i sudstvu.

„Mandić je podvukao da je članstvo u EU glavni spoljnopolitički cilj Crne Gore i da je naša zemlja u proteklih šest mjeseci postigla izuzetno mnogo na tom putu“, kaže se u saopštenju.

Hala-aho je rekao da Finska svim srcem podržava članstvo Crne Gore u EU.

On je poručio da će Crna Gora u toj zemlji uvijek imati iskrenog partnera u svim oblastima od obostranog interesa.

