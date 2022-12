Lekić: Đukanović predvodnik akcije blokade institucija

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Milo Đukanović predvodnik je akcije blokade institucija u Crnoj Gori, rekao je lider Demosa Miodrag Lekić.

Lekić, kojeg je skupštinska većina u septembru predložila za mandatara za sastav nove Vlade, je u emisiji Kontakt na Televiziji Nikšić kazao da Crna Gora jeste u političkoj i institucionalnoj krizi.

Kako prenosi portal RTV Nikšić, Lekić glavnog kočničara za razrešenje te situacije vidi u Đukanoviću.

“Umjesto da se sistemom kohabitacije pokaže opšti interes, on (Đukanović) je sada vodeći u akciji da se blokiraju institucije. Sa očiglednom strategijom – što gore po državu to bolje za njega, stranku”, rekao je Lekić.

On je rekao da se Đukanović preračunao u svemu tome i da će Demokratska partija socijalista imati negativne posljedice takve politike.

Prema riječima Lekića, pravac u kom bi trebalo da idu je deblokada institucija i pokušaj da se izaberu sudije Ustavnog suda, ali i da se parlamentarnoj većini omogući da predloži formiranje vlade.

On je kazao da eventualna nova vlada nema namjeru da napusti okvir međunarodnih obaveza, ističući da se sve te obaveze podrazumijevaju.

“Oko dubine krize u kojoj se nalazimo ima dosta pojedinaca, predstavnika zemalja koji ovdje dolaze i daju izjave koje mogu da se uzmu kao korisne. Neke su u ne baš preciznim formulacijama, pa i djeluju kao prijeteće. Mislim da to apsolutno nije prihvatljivo”, rekao je Lekić.

On je kazao da je Crna Gora suverena država, ističući da vlast koja je izabrana od naroda treba da odlučuje.

“Ova zemlja treba da sarađuje sa jedne strane, a sa druge ne treba da prihvati status kolonije i da čekamo da neko dođe da nam kaže šta treba da radimo”, rekao je Lekić.

