Kos: Crna Gora zacrtala ambiciozan cilj, moraće odlučno da radi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je postavila ambiciozan cilj da završi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji (EU) do 2026. godine i za to će morati odlučno da radi na poglavljima koja su i dalje otvorena, kazala je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Ona je, pred Odborom za spoljne poslove Evropskog parlamenta, kazala da je Crna Gora neposredno prije Božića zatvorila tri poglavlja i da se dalji napredak očekuje u prva tri mjeseca ove godine.

Kos je navela da je Crna Gora postavila sebi ambiciozan cilj da završi pregovore do 2026. godine.

“Za to će morati odlučno da radi na ostalim poglavljima koja su još otvorena. To može da bude urađeno, ali će zahtijevati politički konsenzus kako bi se brzo sprovele predložene reforme i zakonodavne incijative iz evropske Reformske agende”, navela je Kos.

Kos će narednih dana boraviti u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

“Poziv za jedinstvo biće u “srcu” moje poruke tokom posjete Podgorici”, rekla je ona.

Kos je istakla da će tokom posjete Crnoj Gori putovati i van glavnog grada kako bi se povećala vidljivost projekata koje je finansirala EU, kao i da će se sastati a predstavnicima civilnog društva i lokalnim vlastima.

On je kazala da pristupanje EU zahtjeva pristup cijelog društva.

“Vlada i Skupština ne mogu taj posao same odraditi, to mora biti nacionalni projekat. Na tome svi moraju da rade – vlast, opozicija, civilno društvo, svaka regija i svaki građanin”, istakla je Kos.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS