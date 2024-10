Kod dvije osobe u Nikšiću pronađeno oružje i municija

Podgorica, (MINA) – Službenici nikšićke policije su, pretresom na dvije lokacije u tom gradu, pronašli dva pištolja, pušku i municiju, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija pretresom stana i drugih prostorija koje koristi M.S, pronašla i oduzela pištolj, pušku i 155 komada municije različite vrste i kalibra.

“Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi M.K. pronađen je i oduzet pištolj i 104 komada municije”, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su sa događajima upoznati tužioci u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji će, nakon potrebnih vještačenja, izvršiti kvalifikaciju djela.

