Jačanje saradnje značajno u novim bezbjednosnim izazovima

Podgorica, (MINA) – Jačanje saradnje sa Italijom, u vremenu novih bezbjednosnih izazova, izuzetno je značajno za Crnu Goru, ali i ostale zemlje Zapadnog Balkana, poručeno je na sastanku ministra odbrane Raška Konjevića sa ambasadorkom Italije u Podgorici Andreinom Marselom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Konjević je kazao da je Crna Gora, kao odgovor na novu bezbjednosnu realnost, donijela odluku o pružanju doprinosa eVA borbenoj grupi u Bugarskoj, gdje će Italija biti vodeća nacija.

On je istakao će Crna Gora uputiti 36 pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) kao dio NATO snaga za odgovor na krize.

„Na taj način, kroz aktivno učešće i doprinos, pokazujemo odgovornost i svijest o potrebi očuvanja bezbjednosti evroatlantskog prostora“, naglasio je Konjević.

Ističući tradicionalno dobre odnose Crne Gore i Italije, on je posebno naglasio značaj odbrambene saradnje u okviru NATO, sa posebnim osvrtom na oblast vojne industrije.

„Imajući u vidu činjenicu da je zaštita integriteta vazdušnog prostora Alijanse ključna za kolektivnu odbranu NATO, posebno cijenimo sprovođenje NATO Air policing misije od Italije i Grčke“, rekao je Konjević.

On je istakao značaj nastavka školovanja crnogorskih kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Italiji.

Konjević je podsjetio da se trenutno u Italiji školuju četiri crnogorska kadeta, tri studiraju na Akademiji kopnene vojske u Modeni, a jedan na Pomorskoj akademiji u Livornu.

On je, govoreći o saradnji Crne Gore i Italije, podsjetio na značaj saradnje dvije države u oblasti ADRION i DECI inicijative.

„Značaj ADRION inicijative ogleda se u uspješnoj saradnji mornarica dvije države, dok je DECI inicijativa značajna u oblasti obuke vojnih lica i opremanju VCG“, navodi se u saopštenju.

Marsela je kazala da će Crna Gora i dalje imati punu podršku Italije u oblastima od zajedničkog interesa.

Ona je navela da je zadovoljna što je sa Konjevićem razgovarala o praktičnim i operativnim djelovima saradnje dvije države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS