Ivanović: IBAR obavezna stanica koja određuje nastavak evropskog puta

Podgorica, (MINA) – Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) je cilj ali i obavezna stanica koja određuje nastavak evropskog puta Crne Gore, ocijenio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On je govorio o važnoj ulozi Ministarstva vanjskih poslova (MVP) za dobijanje pozitivnog IBAR-a u poglavljima 23 i 24, u okviru kampanje „IBAR – ključ ka članstvu u EU“, koju realizuje Ministarstvo evropskih poslova (MEP).

Ivanović je, kako je saopšteno iz MEP-a, rekao da je tokom prethodnih nekoliko mjeseci IBAR bio nezaobilazna tema u svim razgovorima o ostvarenju ključnog spoljnopolitičkog prioriteta Crne Gore, članstva u Evropskoj uniji (EU).

„Diplomatska aktivnost i svakodnevna komunikacija sa kolegama ministrima vanjskih poslova i drugim visokim zvaničnicima, ali komunikacija mojih kolega, saradnika, naših diplomatsko-konzularnih predstavništava, bila je usmjerena ka tome da rezultati koje Vlada ostvaruje budu prepoznati od strane država članica“, kazao je Ivanović.

Prema njegovim riječima IBAR je cilj, ali i obavezna stanica, koja određuje nastavak evropskog puta.

„Obećali smo da ćemo svoj dio posla završiti u najkraćem roku i sada, nakon svega pola godine, na pragu smo održavanja Međuvladine konferencije u okviru belgijskog predsjedavanja, na kojoj očekujemo pozitivan IBAR u poglavljima 23 i 24“, dodao je Ivanović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora, zahvaljujući napornom, posvećenom i temeljnom radu i saradnji između državnih institucija, kao i ekspertskoj i političkoj podršci država članica EU, opravdala je poziciju pouzdanog partnera i države predvodnice u pregovorima.

„Pozitivan IBAR je naš zajednički uspjeh, koji će trasirati nastavak pregovaračkog procesa i obavezati nas da nastavimo istim tempom i sa jednakom odlučnošću da Crna Gora zaista i postane naredna članica EU“, zaključio je Ivanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS