Podgorica, (MINA) – Francuska ostaje snažan partner i saveznik Crne Gore, poručeno je sa sastanka ministra bez portfelja Milutina Butorovića sa francuskom ambasadorkom An Mari Maske.

Kako je saopšteno iz kabineta Butorovića, Maske je čestitala ministru stupanje na dužnost i potvrdila opredjeljenje Francuske za nastavak saradnje sa crnogorskom Vladom.

Navodi se da je Maske pohvalila uspjeh na putu evropskih integracija, posebno u kontekstu nedavnog dobijanja pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

Ona je istakla da se francusko prisustvo i angažman ogledaju, kako u političkoj podršci, tako i u ekspertskoj pomoći.

Maske je rekla da je uvjerena da će isti trend biti nastavljen i u narednom periodu.

Butorović je, kako je saopšteno, upoznao ambasadorku sa planiranim aktivnostima po preuzimanju nove dužnosti.

“Istakavši važnost saradnje Vlade i parlamenta, iskazao je zadovoljstvo što francuska iskustva i uporedne prakse upravo u ovom segmentu mogu biti od velikog značaja za podršku u ostvarivanju cilja iz domena nadležnosti, a to je snažnija veza između ta dva doma”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Francuska već dugi niz godina ima ministra zaduženog za saradnju s parlamentom i da to, u kontekstu primjene evropskih praksi i standarda, može biti od velike koristi Crnoj Gori.

“Uz kratak osvrt na sve bolju bilateralnu saradnju i intenziviranje posebno u domenu odbrane, zdravstva i ekonomije, sagovornici su iskazali otvorenost za dalju komunikaciju i unapređenje saradnje, na tragu dogovora ostvarenih tokom sastanaka premijera Milojka Spajića i predsjednika Francuske Emanuela Makrona”, dodaje se u saopštenju.

