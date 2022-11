Đukanović podržao protestni skup u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović podržao je protestni skup, koji će sjutra biti održan ispred zgrade Skupštine.

Protest građana pod sloganom Ima nas biće održan zbog, kako tvrde organizatori, urušavanja Ustavom utvrđenih normi.

“Podrška sjutrašnjem protestnom skupu čiji je cilj vraćanje kredibiliteta i legitimiteta institucijama i zaštita Crne Gore”, kazao je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

On je rekao da nema opasnijeg podrivanja institucija nego kad se u parlamentu ne poštuje Ustav i ruši ustavni poredak.

