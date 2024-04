Državljanin Srbije uhapšen po potjernici Interpola

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je na graničnom prelazu Sitnica državljanina Srbije S.D. (47), za kojim je NCB Interpol Beograd raspisao međunarodnu potjernicu.

Iz Uprave policije je saopšteno da se S.D. potražuje zbog vođenja krivičnog postupka pred nadležnim organima Srbije, zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoje droge, za koje je propisana kazna zatvora do 12 godina.

Navodi se da su S.D., nakon komunikacije NCB Interpol-a Podgorica i Beograd, na izlazu iz Crne Gore, uhapsili službenici Sektora granične policije.

“S.D. će biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora”, kaže se u saopštenju.

