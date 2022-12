Zgrada CANU-a potvrdiće epitet objekta od posebnog značaja

Podgorica, (MINA) – Novi objekat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), kao i postojeći koji je rekonstruisan, svojim izgledom potvrdiće epitet objekta od posebnog značaja u Crnoj Gori i Podgorici kao glavnom gradu, saopšteno je iz kompanije Novi Volvoks /Volvox/.

Navodi se da je Novi Volvoks uspješno izgradio novi i rekonstruisao postojeći objekat, uz očuvanje njegove funkcionalne, tehničko-tehnološke i vizuelne cjeline.

“Taj kulturni, akademski kompleks, od sada će i svojim izgledom potvrditi epitet objekta od posebnog značaja u Crnoj Gori i Podgorici, kao glavnom gradu”, rekli su iz Novog Volvoksa.

Oni su kazali da je novi objekat izgrađen, a postojeći rekonstruisan na osnovu pobjedničkog rada autorskog tima arhitekata Studija GRAD Đorđa Gregovića, Veljka Radulovića i Branislava Gregovića.

“Novo troetažno zdanje ima jednostavan oblik podređen glavnim funkcionalnim zahtjevima uz poštovanje prirodnog okruženja i savršenog uklapanja u prirodnu oazu sa naglašenim bogatstvom vegetacije”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je objekat podijeljen po stepenu javnosti unutrašnjih sadržaja na tri cjeline.

Iz Novog Volvoksa su objasnili da se u pristupnoj etaži nalaze sadržaji koji su po prirodi svoje funkcije više okrenuti javnosti, odnosno galerija sa ulaznim holom kao i klub-restoran.

Pored tih sadržaja, kako su dodali, na suterenu su smješteni depoi i fond biblioteke i galerije kao i niz pomoćnih i servisnih prostorija.

Navodi se da se na drugoj etaži nalaze sadržaji koji su u manjoj mjeri okrenuti ka publici van akademije i precizirali da tu prije svega spadaju svečana sala ili skupštinska dvorana sa pripadajućim sadržajima i atrijumom.

“Centralni prostor – atrijum daje značaj i karakter važnosti instituciji i funkcionalno je komplementaran salama, omogućavajući predah i odmor u toku važnih sjednica ili svečanosti”, saopštili Novog Volvoksa.

Oni su rekli da je u nivou hola na drugoj etaži omogućena neometena i prirodna komunikacija sa dvorištem.

Kako su naveli, na trećoj etaži smješteni su sadržaji koji su neophodni u radu same institucije, odnosno kabineti i atelje akademika, uprava, sale za sjednice odjeljenja i predsjedništva.

“Postojeći objekat ima dvije etaže. U prizemnoj etaži smješten je legat akademije. Na spratu se nalaze prostorije naučno istraživačkih jedinica (leksikografski centar, Institut za jezik i književnost, ENEKO centar, Centar Svjetske akademije WAAS)”, objasnili su iz Novog Volvoksa.

Oni su rekli da je, u cilju dobijanja jedinstvenog uređenog prostora i formiranja reprezentativnog kompleksa, uređen i teren na način da se doprinese ukupnom ambijentalnom izgledu prostora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS