Utvrđeno prisustvo opasnih supstanci kod 22 igračke

Podgorica, (MINA) – Sanitarni inspektori Uprave za inspekcijske poslove (UIP) kod 22 igračke utvrdili su prisustvo opasnih supstanci, saopštili su iz UIP-a.

U prethodnom periodu, kako su kazali iz UIP, sanitarni inspektori vršili su nadzor bezbjednosti igračaka kao i reaktivni nadzor proizvoda – igračaka na tržištu.

Dodaje se da je prilikom nadzora vršen administrativni pregled dokumentacije i fizički pregled proizvoda – izgled proizvoda, isprave o usklađenosti, upozorenja, uputstva za upotrebu.

Navodi se da je metodom procjene rizika uzeto 35 uzoraka igračaka za laboratorijska ispitivanja na prisustvo ftalata i bora.

“Od ukupnog broja uzoraka rezultati su pokazali da 22 uzorka nijesu odgovarala uslovima iz Pravilnika”, rekli su iz UIP.

Oni su kazali da su uvoznici, distributeri i trgovci, obaviješteni o rezultatima ispitivanja i dobrovoljno preduzeli mjere neodložnog sprečavanja dalje distribucije nebezbjednih igračaka, kao i mjere trajnog povlačenja iz prometa i opoziva od potrošača.

“Tokom juna uništeno je oko 702 komada igračaka koje su zatečene u prometu, dok je postupak opoziva i povlačenja iz prometa za pojedine igračke još u toku”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, inspektori su na osnovu Uredbe o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, izdali 22 prekršajna naloga u iznosu od 11.440 EUR, dok su za ostale procesi još u toku.

U maju je, kako se dodaje, vršen i reaktivni nadzor na osnovu RAPEX nedjeljnih izvještaja.

“Izvršeno je 20 pregleda objekata u kojima su tražena četiri opasna proizvoda – igračke i to dvije plastične lutke sa hemijskim rizikom i dva kozmetička proizvoda”, kaže se u saopštenju UIP.

Oni su naveli da na tržištu Crne Gore nijesu nađeni traženi opasni proizvodi iz RAPEX obavještenja.

