Ustavni sud: Stekli se uslovi da Milatović raspiše javni poziv za izbor jednog sudije

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud obavijestiće predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da su se stekli uslovi za raspisivanje javnog poziva za izbor jednog sudije tog suda, za kog je Milatović nadležni predlagač.

Ustavni sud je danas na sjednici jednoglasno odlučio da Milatoviću uputi obavještenje o ispunjavanju uslova za penziju sudije Budimira Šćepanovića.

Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, obavijestiće Milatovića da je na današnjoj sjednici razmotreno pitanje utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak funkcije Šćepanovića i obavještavanje nadležnog predlagača.

Iz Ustavnog suda su podsjetili da je Ustavom propisano da sudiji Ustavnog suda prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je izabran kad ispuni uslove za starosnu penziju.

Kako su dodali, Ustavom je predviđeno da nastupanje razloga za prestanak funkcije ili razrješenje sudije utvrđuje Ustavni sud na sjednici i o tome obavještava Skupštinu, dok je Zakonom o Ustavnom sudu propisano da će Ustavni sud o ispunjenju uslova za starosnu penziju obavijestiti predlagača koji je tog sudiju predložio, šest mjeseci prije ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Iz Ustavnog suda su naveli da su dvije sudije smatrale da je sudija Šćepanović ispunio uslove za starosnu penziju 31. maja ove godine, dok troje sudija smatra da će sudija Budimir Šćepanović, 31. maja naredne godine ispuniti uslove za prestanak funkcije.

“Obavještavamo Vas da su, uprkos različitim stavovima sudija u pogledu datuma nastupanja razloga za prestanak funkcije sudiji Budimiru Šćepanoviću, svih pet sudija Ustavnog suda saglasni da su se stekli uslovi za raspisivanje javnog poziva za izbor sudije Ustavnog suda Crne Gore za popunjavanje mjesta sudije Budimira Šćepanovića, za koje je nadležan Predsjednik Crne Gore”, navodi se u dokumentu.

