Uskladili tri zakona sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola

Podgorica, (MINA) – Vlada je uskladila zakone o obligacionim odnosima, parničnom postupku i vanparničnom postupku sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola čime se propisuju ista prava i obaveze za životne partnere lica istog pola, kao što je predviđeno za bračne supružnike.

To je saopšteno iz Vlade nakon današnje sjednice.

“Izmjenama i dopunama ovih zakona propisuju se ista prava i obaveze za životne partnere lica istog pola, kao što je predviđeno za bračne supružnike, čime će se usaglasiti sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola i stvoriti svi neophodni uslovi za njihovu nesmetanu primjenu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je to posebno važno s obzirom na to da se radi o povezanim zakonskim propisima za koje je nužno obezbijediti njihovu međusobnu konzistentnost.

Vlada je donijela i Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade.

Izmjeni Uredbe, kako se navodi, pristupilo se zbog toga što je, shodno novoj organicaciji državne uprave, Ministarstvo za evropske poslove preuzelo djelokrug i državne službenike i namještenike iz Generalnog sekretarijata Vlade i Kancelarije za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade.

Donijeta je Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Egipat.

“Odlukom je propisano da državljani Egipta mogu, od 19. jula do 20. septembra 2022. godine, ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, sa važećom putnom ispravom, bez viže, kao organizovana turistička grupa”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ocijenjeno da privremeno uvođenje vizne liberalicacije tokom ljetnje turističke sezone može žnačajno doprinijeti jačanju saradnje dviju zemalja, naročito na polju turizma, imajući u vidu da postoji interesovanje za uspostavljanje čarter letova na relaciji Kairo – Podgorica.

Vlada je na sjednici donijela Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Komisije za izradu Građanskog zakonika.

Predsjednik Komisije je, kako se navodi, ministar pravde Marko Kovač, a novi rok za izvršenje zadataka je 31. decembar 2022. godine, jer, kako se dodaje, radi se o veoma značajnom projektu od državnog interesa, koji zbog složenosti i obimnosti iziskuje duže vrijeme za rad.

Vlada je usvojila godišnji izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 – za prošlu godinu.

U Izvještaju je dat detaljan statistički pregled stepena realicacije planiranih aktivnosti po strateškim i operativnim ciljevima, sa preporukama za naredne faze sprovođenja strateškog dokumenta.

“Konstatovano je da stepen realizacije planiranih aktivnosti nije na zadovoljavajućem nivou. Od ukupno 21 dospjele aktivnosti u izvještajnom periodu, realižovano je 12 (57 odsto), djelimično su realizovane dvije aktivnosti (deset odsto), dok sedam aktivnosti nije realizovano (33 odsto)”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će se implementacijom Strategije kroz Akcioni plan nastaviti sprovođenje najznačajnijih reformskih prioriteta utvrđenih u pregovaračkom procesu za poglavlje 23, a sve u cilju efikasnijeg ostvarivanja i zaštite prava i sloboda građana.

“U budućem periodu posebna pažnja će se posvetiti svim do sada nerealizovanim aktivnostima, uz puno sagledavanje okolnosti vezanih za razloge izostanka planiranih ciljeva, kako bi se postigli što bolji režultati u daljem sprovođenju Strategije”, kaže se u saopštenju.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Operativnog protokola za borbu protiv droge između Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Odjeljenja javne bezbjednosti unutrašnjih poslova Italije – Odjeljenje javne bezbjednosti i prihvaćen tekst Protokola.

U Informaciji se navodi da je svrha Protokola jačanje saradnje, koordinacije i pružanje podrške istražnim aktivnostima koje se žajednički sprovode u borbi protiv trgovine opojnim drogama i hemijskim prekursorima.

Vlada usvojila Informaciju o nastavku pregovora o statusu i ugovornim odnosima između vjerskih zajednica i države Crne Gore.

“Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo pravde da sačini proširenu Informaciju i da je do utorka dostavi u redovnu Vladinu proceduru radi razmatranja”, kaže se u saopštenju.

Donijeta je Odluka o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje.

Nacionalni savjet za obrazovanje, saglasno Opštem zakonu o obražovanju i vaspitanju, bira se na period od četiri godine.

Navodi se da s obizorma na to da je Nacionalnom savjetu za obrazovanje koji je osnovan Odlukom Vlade 7. septembra 2017. godine istekao mandat prije deset mjeseci, pristupilo se formiranju novog.

“Nacionalni savjet je osnovan radi odlučivanja o stručnim pitanjima i za stručnu pomoć u postupku donošenja odluka i pripreme propisa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja, kao i vaspitanja i obrazovanja djeće i mladih sa posebnim obražovnim potrebama i vaspitanja u domovima učenika”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da Savjet ima 21 člana, na čelu sa predsjednikom Sašom Raičevićem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS