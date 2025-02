Uhapšene tri osobe zbog razbojništva u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su tri osobe osumnjičene za razbojništvo, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su uhapšeni D.I. (27), V.K. (22) i I.C. (24), koji se sumnjiče da su 4. februara prišli oštećenoj osobi na javnoj površini i zahtijevali da im preda novac.

Kako su naveli iz policije osumnjičeni su nakon toga oštećenom zadali nekoliko udaraca i od njega ukrali mobilni telefon, novčanik sa novcem i ličnim dokumentima.

„Policijski službenici su ukradeni mobilni telefon pronašli u kratkom vremenskom roku, nakon čega je vraćen vlasniku“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su D.I, V.K. i I.C. uz krivičnu prijavu privedeni postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS