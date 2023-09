Traže ostavku direktorice nikšićke bolnice

Nikšić, (MINA) – Sa protesta koji je danas održan ispred nikšićke Opšte bolnice (OB) zbog smrti bebe u toj zdravstvenoj ustanovi, zatražena je ostavka direktorice bolnice Dušanke Milatović Perović.

Veća grupa građana okupila se ispred bolnice u Nikšiću, kako bi podržali roditelje bebe koja je u nedjelju uveče preminula u toj ustanovi.

Građani su tražili da im se obrati Milatović Perović i objasni šta se dogodilo.

Milatović Perović je rekla da je obdukcija urađena i da čekaju rezultate, dodajući da sve rade transparentno.

Kako prenosi portal RTCG, u jednom trenutku građani su pokušali da uđu na Interno odjeljenje OB, a spriječili su ih policija i obezbjeđenje.

Majka preminule bebe Darija Delibašić Blagojević prethodno je kazala da traže imena ljekara i osoblja koji su te večeri radili u bolnici, kao i njihove diplome.

Sa protesta je poručeno da je prvi zahtjev da direktorica OB u Nikšiću podnese ostavku.

Delibašić Blagoević je rekla da je drugi zahtjev da dobije nalaze preminule bebe.

“Ja nemam nijedan njen nalaz, apsolutno ništa, dobila sam samo otpusnu listu iz mrtvačnice koju su dali mom suprugu”, navela je Delibašić Blagojević.

Porodica traži i da zna zašto je danas u nikšićku bolnicu dolazila delegacija Ministarstva zdravlja.

“Tražimo i da saznamo ko je ubio moju Iskru, da saznamo ko stoji iza toga, ko je bio to veče u smjeni imenom i prezimenom. Da saznamo od kad rade koji im je radni staž, kako su došli do tih diploma. I da se ovom stane na put, jer ovo nije prvi slučaj, ali nadamo se da jeste posljedni da je Iskra bila ta koja je završila sa tim”, poručila je Blagojević.

Ona se zahvalila građanima koji su podržali protest ispred nikšićke bolnice.

