Stojanoviću i Baćoviću određen pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Bivšem direktoru Uprave policije Slavku Stojanoviću i Nikšićaninu Igoru Baćoviću određen je pritvor do 30 dana nakon saslušanja u Višem sud u Podgorici.

Njima je pritvor odredila sutkinja Suzana Mugoša, prenose Vijesti.

Stojanović se tereti za zloupotrebu službenog položaja i krijumčarenje.

Stojanovićev branilac, advokat Mihailo Volkov, rekao je novinarima nakon saslušanja da njegov klijent u potpunosti negira i odbacuje tvrdnje Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da je zloupotrijebio službeni položaj.

“Kao penzioner ne može da utiče na svjedoke”, dodao je Volkov.

Stojanovića su u subotu uhapsili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) po nalogu SDT, zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja u vezi sa švercom cigareta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS