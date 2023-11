Monstat: Ponavlja se oglas za angažovanje instruktora i popisivača

Podgorica, (MINA) – Novi Javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za popis stanovništva koji će biti sproveden od 30. novembra do 15. decembra, biće raspisan sjutra, saopštili su iz Uprave za statistiku – Monstat.

Iz Monstata su kazali da će oglas biti raspisan u popisnim komisijama svih jedinica lokalne samouprave.

Oni su naveli da je prethodno objavljeni Javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača poništen, a samim tim i izbor svih kandidata za instruktore i popisivače na osnovu tog oglasa.

Navodi se da je to uslovljeno izmjenom Uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa, kojom se propisuje novi period sprovođenja popisa.

„Kandidati koji su u prethodnom Javnom oglasu priložili kompletnu dokumentaciju, potrebno je da povodom ponovljenog Javnog oglasa podnesu popisnoj komisiji samo popunjenu Prijavu za učesnike u popisu (Obrazac P-13)“, kaže se u saopštenju.

Iz Monstata su kazali da će se, ukoliko ne podnese novu prijavu povodom ponovljenog Javnog oglasa, smatrati da osoba nema potpunu dokumentaciju i neće biti razmatrana u procesu izbora kandidata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS