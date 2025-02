Objavljen poziv za podnošenje prijava za UWC stipendije

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) objavilo je poziv za podnošenje prijava za stipendije Ujedinjenih svjetskih koledža (UWC) za dvije naredne školske godine, za treći i četvrti razred gimnazije ili srednjih škola gimnazijskog tipa.

Kako su rekli iz MPNI, ove godine su za Crnu Goru opredijeljene četiri stipendije, i to za škole u italijanskom gradu Duino, u Mostaru, u Čangšuu u Kini i u Dilidžanu u Jermeniji.

„Kao što je bio slučaj i prethodnih godina, potrebno je da škole predlože kandidate koji će zatim direktno aplicirati ka MPNI“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da škole sa više od hiljadu učenika mogu predložiti pet kandidata za stipendiju, a one sa manje od hiljadu po tri.

Iz MPNI su objasnili da za UWC stipendije mogu konkurisati samo učenici koji u ovoj školskoj godini pohađaju drugi razred gimnazije ili srednje škole gimnazijskog tipa.

Rok za dostavljanje kompletne prijavne dokumentacije na adresu MPNI je 24. februar, do 12 sati.

