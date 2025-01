Objavljen javni poziv za zapošljavanje 815 novih policijskih službenika

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) raspisalo je danas javni poziv za zapošljavanje 815 novih policijskih službenika, a prijave se mogu podnositi do 5. februara, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

U saopštenju se navodi da je taj javni poziv dio odlučne vizije MUP-a da pojača kapacitete policije, vrati povjerenje i unaprijedi sigurnost svih građana.

„Ovo je prilika za sve one koji žele da budu dio promjene, koji su spremni da budu prvi stubovi bezbjedosti naše zemlje i koji hoće da zajedno reformišemo i unapirjedimo institucije,“ kazao je Šaranović.

On je istakao da policija ne traži radnu snagu, već ljude posvećene svojoj državi i spremne da svaki dan služe građanima Crne Gore.

„A ne kao što smo to imali prilike da viđamo unazad nekoliko decenija, gdje su čelnici bezbjednosnog sektora i ne mali broj starješina i policijskih službenika služili kriminalnim klanovima“, naglasio je Šaranović.

U saopštenju se navodi da je sprovođenje posebnog postupka zapošljavanja policijskih službenika samo jedna u nizu krupnih reformi u MUP-u i Upravi policije.

Iz MUP-a su zahvalili Savjetu Evrope – Direktoratu za ljudska prava i vladavinu prava, kao i Kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici, koji su obezbjedili da završni tekst Pravilnika o posebnom postupku zapošljavanja policijskih službenika koji je u srijedu stupio na snagu bude finalizovan uz njihovu ekspertsku podršku.

„Sa Savjetom Evrope je dogovorena i dalja saradnja odnosno pružanje ekspertske podrske tokom realizacije svih planiranih reformi u sistemu bezbjednosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, imajući u vidu zatečeno teško nasljeđe zbog kojeg veći dio javnosti nije imao povjerenja u policiju, na ovaj način ne rješavaju samo problem kadrovskog deficita u policiji.

„Već osiguravamo da kroz najtransperentniji postupak prijema novih policijskih službenika osiguramo da u službu mogu ući samo pojedinci sa neupitnim ličnim i profesionalnim integritetom, koji će garantovati odbranu države i svih građana od bezakonja i kriminala“, dodaje se u saopštenju.

Objašnjeno je da se na javni poziv mogu javiti svi zainteresovani kandidati koji imaju 30 ili manje godina.

Ističe se da se oni koji su nekada radili u policiji ili su završili pripravnički staž, Program stručnog osoposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem ili su bili volonterski angažovani u policiji, mogu javiti ukoliko imaju manje od 40 godina.

„Na ovaj način želimo da, pored mlađih od 30 godina, pozovemo i bivše nekompromitovane policijske službenike, koji imaju najviše 40 godina, da se prijave na javni poziv, te da kao već obučeni i osoposobljeni za policijske poslove daju doprinos jačanju sektora bezbjednosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se na javni poziv mogu javiti svi kandidati koji imaju najmanje peti, šesti ili sedmi nivo kvalifikacija obrazovanja, bez obzira na fakultet koji su završili.

MUP je, kako je saopšteno, obezbijedio transparentan i rigorozan proces selekcije kako bi u redove policije ušli samo oni kandidati koji zadovoljavaju najviše standarde.

Testiranja uključuju provjeru psiho-fizičkih sposobnosti, detaljne bezbjednosne provjere, ocjenjivanje integriteta kroz pisano testiranje i upitnike o imovini i usmene intervjue.

„Provjeru znanja i vještina kroz teorijska i praktična testiranja specifična za policijski posao“, kaže se u saopštenju.

Sve detaljne informacije o uslovima i načinu prijave na javni poziv zainteresovani kandidati će moći da dobiju na interent stranici www.mup.gov.me, putem e-mail: [email protected], kao i putem telefona: 020/870-222; 020/870-333; 020/870-444, od sedam do 15 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS