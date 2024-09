Na Cetinju dvodnevna obuka za NTC sistem učenja

Podgorica, (MINA) – Dvodnevna obuka za NTC sistem učenja pod nazivom Razvoj ukupnih sposobnosti djeteta održava se ovog vikenda na Cetinju, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Obuku, u kojoj učestvuje više od 100 učitelja i vaspitača sa Cetinja i iz Podgorice, organizovalo je MPNI u saradnji sa Prijestonicom i uz podršku Zavoda za školstvo.

Iz MPNI su rekli da obuku realizuju Ranko Rajović i Vuk Rajović.

NTC program učenja, kako su naveli iz tog Vladinog resora, predstavlja inovativan pristup učenju, osmišljen kako bi stimulisao razvoj dječjeg mozga kroz igru i kreativne aktivnosti.

„Program se temelji na naučnim istraživanjima o funkcionisanju mozga i usmjeren je na podsticanje kognitivnog razvoja kod djece kroz igre i aktivnosti koje su posebno osmišljene da podstaknu rad mozga na višem nivou“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ključni aspekt tog sistema igra, koja predstavlja osnovnu unutrašnju motivaciju kod djece, omogućavajući im da kroz zabavu razvijaju kritičko mišljenje, logiku, motoriku i kreativnost.

Iz Ministarstva su rekli da je cilj te obuke osposobiti učitelje i vaspitače za primjenu NTC metoda u nastavi.

„Učitelji koji prođu ovu obuku steći će vještine i znanja kako da kroz igru i raznovrsne aktivnosti usmjere djecu da bolje usvajaju gradivo, razvijaju socijalne i kognitivne sposobnosti, kao i da poboljšaju koncentraciju i motivaciju za učenje“, kaže se u saopštenju.

