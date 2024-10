Mulismana na popisu manje zbog kampanje etničkog inženjeringa

Podgorica, (MINA) – Broj građana koji se izjašnjavaju kao Muslimani u Crnoj Gori smanjen je zbog pritisaka i kampanje etničkog inženjeringa, saopštili su iz Partije crnogorskih Muslimana (PCM).

Muslimana je prema popisu iz 2011. bilo 3,31 odsto, a na popisu krajem prošle godine 1,63 odsto.

Iz PCM su kazali da su, i pored pritisaka, mnogi građani ostali dosljedni svojoj nacionalnoj pripadnosti.

“Ova istrajnost uprkos ogromnim pritiscima pokazuje otpornost Muslimana na asimilatorske politike koje su pokušale da ih svrstaju u druge nacionalne identitete i koja traje posljednjih 30 godina”, kazali su iz PCM.

Kako su naveli, saopštenje Bošnjačke stranke (BS) o rezultatima popisa iz perspektive vođenja politike favorizuje asimilaciju Muslimana i slavi porast broja Bošnjaka.

“Rezultati popisa takođe ukazuju na to da je 0,8 odsto Muslimana vjerovatno bilo prisiljeno da se izjasne kao Bošnjaci”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je takav rezultat direktna posljedica politike koja pokušava da nametne bošnjački identitet kao dominantan, a da se pritom zanemaruje muslimanska etnička zajednica.

Kako se dodaje, i dalje se radi na asimilaciji te populacije i direktno krši član 79 Ustava Crne Gore.

Iz PCM su rekli da je BS bila konstituent gotovo svake Vlade u posljednjih 30 godina, ali da se, uprkos tome, svjedoči masovnom iseljavanju stanovništva, naročito iz sjevernih krajeva.

“Ovaj trend nije zaustavljen i pored dugogodišnje prisutnosti BS-a u vlasti”, istakli su iz PCM.

Prema njihovim riječima, ljudi koji ostaju često nemajući gdje da odu, prisiljeni da se za socijalna davanja, kućne njege i rijetke poslove izjasne kao Bošnjaci, pod pritiskom političke i socijalne klime.

Time se, kako su naveli iz PCM, stvara utisak da je izjašnjavanje kao Bošnjak povezano sa ekonomskom egzistencijom, a ne slobodnim izborom.

Oni su rekli da je BS prepoznala problem iseljavanja sa sjevera Crne Gore, ali da ga očigledno nije uspješno riješila.

“Bez obzira što BS najavljuje mjere za suzbijanje ovog trenda, rezultati govore sami za sebe – stanovništvo napušta te krajeve zbog loših uslova života, a oni koji ostaju, bivaju prisiljeni da se identifikuju u skladu sa političkim interesima”, rekli su iz PCM.

Oni su poručili da, s ciljem zaštite od daljeg procesa asimilacije, rade na očuvanju muslimanskog nacionalnog identiteta nakon popisa i bore se protiv asimilacije.

Iz PCM su istakli da su Muslimani neodvojivi dio multietničkog i multikulturnog društva Crne Gore.

Kako su rekli, iako su rezultati sprovedenog popisa stanovništva pokazali pad broja onih koji se izjašnjavaju kao Muslimani, taj pad ne smije biti razlog za dalju asimilaciju niti zaboravljanje njihovog identiteta.

“Naš narod se već decenijama suočava s pritiscima, posebno u kontekstu izjašnjavanja, pri čemu su mnogi naši sunarodnici bili primorani da, zbog političkih, socijalnih ili ekonomskih okolnosti, prihvate druge identitete”, kazali su iz PCM i poručili da se takva praksa mora zaustaviti.

Oni su naglasili da izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti mora ostati slobodan čin, bez uticaja političkih ili materijalnih pritisaka, jer, kako su kazali, identitet nije političko pitanje, već suštinski dio tradicije, kulture i vjere.

Iz PCM su naveli da su rezultati popisa pokazali da asimilacijski pritisci, bilo s bošnjačke ili drugih strana, negativno utiču na brojnost Muslimana u Crnoj Gori.

“Iako smo izgubili dio svog korpusa, mnogi su ostali dosljedni i istrajni, što svjedoči o snazi našeg identiteta. Zahvalni smo svim našim sugrađanima koji su, uprkos pritiscima, izabrali da očuvaju svoju pripadnost”, rekli su iz PCM.

Oni su pozvali Muslimane u Crnoj Gori da nastave da njeguju svoj identitet, podržavajući jedni druge u borbi protiv asimilacije.

Kako su rekli iz PCM, njihov cilj nije suprotstavljanje drugim narodima, već očuvanje zajednice u svom autentičnom obliku, bez utapanja u nacionalne inženjeringe.

“Muslimani Crne Gore su oduvijek bili faktor stabilnosti i ravnoteže u našem društvu, i nastavićemo da doprinosimo raznolikosti i zajedničkom napretku Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, nakon popisa, važno da Muslimani grade bolje uslove za opstanak svoje zajednice i da se odupru svakom obliku asimilacije koji prijeti da izbriše njihov identitet.

“Naša budućnost leži u očuvanju kulturne i nacionalne posebnosti, koja obogaćuje crnogorsko društvo i doprinosi njegovoj raznolikosti”, poručuje se u saopštenju.

