Krivične prijave protiv tri osobe zbog nesavjesnog liječenja

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija podnijela je krivične prijave protiv tri osobe zbog nesavjesnog pružanja ljekarske pomoći, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su 24. marta došli do saznanja da je pacijentu L.K. (62), koji je bio smješten na Internom odjeljenju Opšte bolnice (OB) u Nikšiću, medicinsko osoblje greškom dalo krv neodgovarajuće krvne grupe.

“Pacijent je tom prilikom doživio anafilaktički šok, nakon čega je hitno prebačen u Klinički centar Crne Gore (KCCG) radi daljeg liječenja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je policija došla do saznanja da je 21. marta jedan ili više medicinskih radnika oštećenom priključio krv neodgovarajuće krvne grupe.

O događaju je obaviješten tužilac koji je kvalifikovao krivično djelo kao nesavjesno pružanje ljekarske pomoći.

“Policijski službenici su došli do saznanja da su medicinska sestra Internog odjeljenja OB Nikšić M.K.M. i volonterka I.J. izvršioci tog krivičnog djela, pa su od njih prikupljena obavještenja na zapisnik”, kazali su iz policije.

Prema njihovim riječima, sa sadržajem zapisnika upoznat je postupajući tužilac, po čijem su nalogu protiv M.K.M. i I.J. podnijete krivične prijave u redovnom postupku.

“Osim toga, takođe putem sredstava javnog informisanja, nikšićka policija je 8. aprila došla do saznanja da je jednom pacijentu prilikom kućne posjete patronažne službe Doma zaravlja Nikšić, dat insulin iz neodgovarajućeg šprica”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su pripadnici nikšićke policije utvrdili da je oštećen M.Ć.(91), kao i da je od jednog od medicinskih tehničara te službe 5. aprila ta osoba primila insulinsku terapiju iz neadekvatnog šprica.

M.Ć. je, kako su kazali iz policije, usljed pogoršanja zdravstvenog stanja, transportovan u KCCG radi dalje opservacije i pružanja medicinske pomoći.

Policija je sa događajem upoznala tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je kvalifikovao krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći.

“Policijski službenici došli su do saznanja da je mogući izvršilac ovoga djela medicinska tehničarka patronažne službe Doma zdravlja u Nikšiću Ž.R. (27)”, kazali su iz policije.

Oni su dodali da je od Ž.R. prikupljeno obavještenje na zapisnik, sa kojim je upoznat postupajući tužilac po čijem nalogu je u redovnom postupku protiv nje podnijeta krivična prijava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS