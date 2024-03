Kotoranin uhapšen zbog iskorišćavanja djece za pornografiju

Podgorica, (MINA) – Kotorska policija uhapsila je S.P. (23) iz tog grada osumnjičenog da je izvršio krivično djelo iskorišćavanje djece za pornografiju, saopšteno je iz Uprave policije.

Policija sumnja da je S.P., tokom dužeg vremenskog perioda, pribavljao i posjedovao audio-vizuelni materijal seksualne eksploatacije i zlostavljanja djece.

U saopštenju se navodi da je policija pretresla stan i prostorije koje koristi S.P., i da je pronađen i oduzet digitalni uređaj za koji se sumnja da je predmet krivičnog djela.

“Sa prikupljenim podacima i dokazima upoznat je nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da se S.P. uhapsi”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kako se dodaje, S.P. će, u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na dalju nadležnost.

Iz policije su istakli da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala zaduženi za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala tokom druge polovine prošle i u prva tri mjeseca ove godine, uhapsili i podnijeli krivične prijave protiv 11 osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo iskorišćavanje djece za pornografiju.

Iz Uprave policije su podsjetili da je riječ o veoma značajnoj i osjetljivoj oblasti u kojoj su na meti izvršilaca najranjivije kategorije društva – djeca.

Zato se, kako su ukazali, stalno i uz značajnu podršku i saradnju sa međunardonim partnerima, kroz više međunarodnih projekata, preduzimaju intenzivne aktivnosti u cilju sprečavanja seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja djece na internetu.

