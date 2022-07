Podgorica, (MINA) – Građani žele jednostavan pristup elektronskim uslugama koje će omogućiti brzu, efikasnu i kvalitetnu komunikaciju s javnom upravom, a marginalizovane grupe očekuju smanjenje procedura u kontaktu sa javnom administracijom i da ne moraju dva puta da dostavljaju iste podatke.

To je zaključak radionice na kojoj je, u direktnom razgovoru s građanima i u cilju boljeg razumijevanja njhovih očekivanja, potreba i iskustava sa e-uslugama, predstavljen koncept elektronske identifikacije, uz prednosti koje pruža elektronska lična karta u smislu pristupa trenutno dostupnim e-uslugama javnog sektora.

Kako je saopšteno iz UNDP-a, prva u nizu radionica organizovana je u okviru projekta “E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19″, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom javne uprave.

Šefica Odsjeka za portale i servise iz Ministarstva javne uprave, Vesna Simonović, kazala je da će stavovi građana pomoći da nove e-usluge razvijaju prema realnim potrebama društva u cjelini, prilagođavajući ih jedinstvenim iskustvima i potrebama različitih zajednica.

Kako je saopšteno, svim građanima, uprkos njihovim fizičkim ograničenjima, materijalnom statusu i dobi, mora biti omogućeno da koriste prednosti digitalizacije.

Navodi se da posebnu pažnju treba posvetiti pružanju podrške zajednicama koje su najviše izložene riziku od marginalizacije, uključujući osobe sa invaliditetom, samohrane roditelje i Romsku i Egipćansku (RE) populaciju, ali i starije sugrađane, mlade preduzetnike i žene preduzetnice, kao i studente koji žive u studentskim domovima.

“Na taj način širimo mrežu u pogledu digitalne pismenosti, vještina i mogućnosti obuke i zapošljavanja”, kaže se u saopštenju.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance pri Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Radovan Popović, naglasio je da se potrebe svih članova jednog društva bitno razlikuju.

“Ali mogu biti zadovoljene kroz razvoj javnih elektronskih usluga čiji je fokus na korisniku, i MUP će nastaviti da radi na razvoju novih elektronskih usluga, s posebnim osvrtom na ranjive grupe, rekao je Popović.

Kako je saopšteno, osobama s invaliditetom, koje se često suočavaju sa stigmom kao preprekom pri zapošljavanju, ali i u svakodnevnom životu, digitalna ekonomija može ponuditi brojne mogućnosti.

Izvršni direktor Sveza slijepih Crne Gore Goran Macanović kazao je da očekuje da elektronske usluge ispune standard e-pristupačnosti, kako bi korisnici čitača ekrana i osobe sa djelimičnim oštećenjem vida mogle nesmetano da ih koriste.

“Važno je premostiti jaz u digitalnim vještinama, posebno među našim sugrađanima, kojima je prilikom korišćenja e-servisa, možda potrebna veća podrška nego drugima”, kazao je Macanović.

Predsjednik Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, Savo Knežević, očekuje da e-servisi roditeljima olakšaju svakodnevne obaveze, osobito u domenu olakšanog pristupa zdravstvenoj zaštiti i socijalnim uslugama, bez nepotrebnog gubljenja vremena prilikom zakazivanja, i bez čekanja u redovima.

“Takođe, neophodno je podići nivo digitalne pismenost svih građana”, poručio je Knežević.

Snežana Nikčević iz NVO 35mm, istakla je da je jako važno imati konstantnu komunikaciju sa građanima kada je u pitanju korišćenje e-servisa.

“Takođe i da je od presudne važnosti razvijati saradnju civilnog sektora i javne uprave, jer je samo zajedničkim djelovanjem moguće, na bazi realnih očekivanja građana, razviti servise koje će oni zaista koristiti”, rekla je Nikčević.

Projektni menadžer u UNDP-u Boris Rebić istakao je da ubrzani tempo digitalne transformacije nosi rizik povećanja socijalne isključenosti već ranjivih grupa koje nijesu digitalno pismene ili povezane.

“Osobe s invaliditetom, penzioneri, studenti, žene, drugačije razmišljaju o tehnologiji, ali je perspektiva svih njih važna za razvoj e-servisa kako bismo osigurali da su prednosti digitalnog društva dostupne svima”, rekao je Rebić.

Iz UNDP-a su kazali da je građanima Crne Gore trenutno dostupan niz elektronskih usluga, koji pružaju lakši pristup kvalitetnom obrazovanju, olakšano pokretanje i vođenje biznisa.

“Dok će brojni e-servisi u perspektivi, građanima omogućiti da putem interenta plate porez na nepokretnosti, prijave i zakažu termin za vjenčanje, u početku samo na teritoriji Glavnog grada, izvrše uvid u registar novčanih kazni i plaćanja, dok će studenti i đaći moći da se prijave za smještaj u domu”, rekli su iz UNDP-a.

Kako su dodali, elektronski upis, koji je za sada moguć samo u državnim vaspitno-obrazovnim ustanovama, obuhvatiće i privatne vrtiće i fakultete.

“To praktično znači da odlasci na šalter neće biti potrebni ili će biti svedeni na minimum”, naveli su iz UNDP-a.

Oni su kazali da je u planu održavanje serije javnih radionica namijenjenih svima koji žele da nauče kako da koriste e-usluge.

“Naš je cilj da što većem broju građana skrenemo pažnju na nova rješenja omogućena digitalizacijom, koja će stvoriti jednake uslove i mogućnosti za sve da koriste digitalne javne usluge”, poručili su iz UNDP-a.

Oni su najavili da će, pored ovih radionica i tutorijala sa detaljnim korisničkim uputstvima, operateri u područnim jedinicama MUP-a u Bijelom Polju, Pljevljima, Nikšiću, Baru, Herceg Novom i Podgorici građanima pružati podršku da na licu mjesta aktiviraju sertifikate u elektronskoj ličnoj karti.

