Demos: Hitno preduzeti korake ka povećanju bezbjednosti u saobraćaju

Podgorica, (MINA) – Demos je pozvao nadležno Ministarstvo, kao i skupštinske odbore, pod čiju oblast rada spada izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, da hitno preduzmu odgovarajuće korake koji bi vodili povećanju stepena bezbjednosti u saobraćaju.

Iz te političke partije su se oglasili povodom saobraćajne nesreće koja se jutros dogodila na putu Podgorica – Cetinje, u kojoj su poginuli Podgoričani N.S. (20) i M.D. (21), ali i zbog svijesti da je broj smrtnih ishoda i teških povreda u saobraćaju u Crnoj Gori veliki.

“Pozivamo nadležno Ministarstvo, kao i skupštinske odbore pod čiju oblast rada spada izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, da hitno preduzmu odgovarajuće korake koji bi vodili povećanju stepena bezbjednosti u saobraćaju”, naveli su iz Demosa na Fejsbuku /Facebook/.

