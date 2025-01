Crveni krst Cetinje organizovao podršku za sugrađane

Cetinje, (MINA) – Crveni krst Cetinja svim kapacitetima biće na raspolaganju sugrađanima kojima je potrebna bilo koja podrška, a u prvom redu psiho-socijalna, saopštila je ta organizacija.

Iz Crvenog krst Cetinja izrazili su saučešće porodicama i prijateljima svih pogođenih nedavnom tragedijom koja je potresla ne samo Cetinje, već i čitavu Crnu Goru.

„Svjesni smo da je ovo težak period za sve, posebno za porodice, prijatelje i đecu koja su prerano izgubila svoje drugare iz školskih klupa i sa sportskih terena“, kaže seu saopštenju.

Navodi se da se posjledice takvih događaja ne ogledaju samo na fizičkom, već i na emocionalnom zdravlju pojedinaca.

Ističe se da je zdravstveni sistem Crne Gore brzo reagovao obezbjeđujući psihološku i psihijatrijsku podršku onima kojima je najpotrebnija.

„U tom kontekstu, želimo da istaknemo da će i Crveni krst Cetinja svim svojim kapacitetima staviti se na raspolaganju sugrađanima, kojima je bilo koja podrška potrebna, u prvom redu mislimo na psiho-socijalnu podršku“, kaže se u saopštenju.

Iz Crvenog krsta Cetinja su kazali da je njihov psiho-socijalni tim, koji uključuje stručne psihologe, dostupan svim građanima kojima je potrebna pomoć u suočavanju sa tom tragedijom.

„Takođe, formirali smo mobilni tim, koji po pozivu može da obiđe svako domaćinstvo i pruži podršku na licu mjesta. Ova usluga je osmišljena kako bi se osigurala podrška najugroženijima, bez obzira na njihovu udaljenost ili mogućnost dolaska“, naveli su iz Crvenog krsta.

Oni su pozvale sve kojima je potrebna pomoć da se obrate Crvenom krstu Cetinja putem telefona 069-194-475, koji je besplatan broj.

„Naša vrata su otvorena za sve koji traže utjehu, razgovor i podršku u ovim teškim trenucima. Vjerujemo da zajedničkim naporima možemo pomoći jedni drugima i pokazati snagu zajedništva koje karakteriše naš grad i našu zemlju“, poručili su iz Crvenog krsta Cetinja.

