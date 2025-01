Bez incidenata na skupovima u Podgorici i na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Večerašnji skupovi u Podgorici i na Cetinju protekli su mirno i dostojanstveno, bez najmanjeg incidenta, saopštili su iz Uprave policije.

Navodi se da na okupljanjima nije bilo osnova za bilo kakvo postupanje policije ili primjenu policijskih ovlašćenja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Uprava policije zahvalili su građanima na korektnom odnosu tokom skupova, kao i na odnosu prema policijskim službenicima koji su bili večeras angažovani na obezbjeđivanju okupljanja.

Više hiljada građana okupilo se večeras na protestu ispred zgrade MUP-a u Podgorici, sa kojeg su zatražene ostavke ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića.

Prethodno se na Cetinju više stotina građana okupilo kod spomenika Lovćenska vila, kako bi odali počast žrtvama nedavnog masakra koji se dogodio u Prijestonici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS