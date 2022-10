Abazović nastavlja da politizuje borbu protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović je podatke o dodjeli stanova i stambenih kredita objavio tek uoči lokalnih izbora, čime je nastavio da politizuje borbu protiv korupcije, ocijenili su iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Abazović je ranije danas kazao da je podnio krivičnu prijavu protiv više bivših visokih funkcionera zbog sumnje da su, prilikom dodjele stambenih kredita, pričinili višemilionsku štetu budžetu Crne Gore, i najavio da će podaci o tome biti objavljeni u toku dana.

Iz MANS-a su podsjetili da su više puta tražili da podaci o svim podijeljenim stanovima i kreditima budu objavljeni, jer građani imaju pravo da znaju kako se troši njihov novac.

„Abazović je to konačno učinio tek uoči lokalnih izbora, čime je nastavio da politizuje borbu protiv korupcije“, kazali su iz te nevladine organizacije.

