DFC: Sinergija botova i pojedinih medija

Podgorica, (MINA) – Koordinacijom Fejsbuk /Facebook/ profila i medija u Crnoj Gori stvara se iluzija veće podrške određenim političkim subjektima i pokušavaju se diskreditovati politički oponenti, saopštili su iz Digitalnog forenzičkog centra (DFC).

Iz DFC-a su, u analizi “Sinergija botova i pojedinih medija”, naveli da se na taj način pokušava uticati na političko mišljenje građana i kreirati javno mnjenje.

Oni su ukazali da postoje negativne aktivnosti na Fejsbuku i u medijima, koje mogu uticati na odabire građana i percepciju društveno-političkih dešavanja.

Iz DFC-a su naveli da je onlajn prostor postao ključno mjesto za politička sučeljavanja u Crnoj Gori, a da društvene mreže posebno omogućavaju političkim partijama i aktivistima da u kratkom roku dopru do velikog broja ljudi.

“Političke partije koriste lažne profile kako bi stvorile fiktivne ličnosti s ciljem da određeni sadržaj postane što vidljiviji i popularniji”, kazali su iz DFC-a.

U analizi se navodi se da su, usljed turbulentne društveno – političke situacije uzrokovane pregovorima oko formiranja 44. Vlade, politički subjekti intenzivirali aktivnosti na društvenim mrežama.

Iz DFC-a su rekli da u tim okolnostima pojedini mediji sve češće prenose objave sa društvenih mreža, prethodno ne provjeravajući njihovu istinitost i pouzdanost.

Oni su kazali da je primjer za to tekst “Pojavila se informacija na Fejsbuku: Andrej Milović na dan izbora predlagao da se buše gume Bošnjacima u Rožajama!”, koji je u subotu objavio portal Borba, a u kojem se prenosi Fejsbuk objava navodnog politikologa Vojislava Milanovića.

Iz DFC-a su naveli da je Milanović na Fejsbuku predstavljen kao profesor istorije, politikolog, sportski radnik i zaposleni na Pomorskom fakultetu u Kotoru, a osoba pod tim imenom nije angažovana niti je u bilo kom svojstvu bila angažovana od Pomorskog fakulteta u Kotoru.

Taj članak je, kako se dodaje, dan kasnije sa portala Borba preuzeo i portal Srpska RTV.

Iz DFC-a su kazali da je indikativno da je ista objava uočena i na Fejsbuk nalozima Gordana Raičević, Petar Pravilović i Asmir Dautović, koje je Digitalni forenzički centar identifikovao kao dio mreže bot profila povezanih sa Građanskim pokretom URA, tokom februara prošle godine.

“DFC je analizom utvrdio da su ti nalozi međusobno povezani i dijele zajedničke prijatelje i interesovanje prema istim stranicama. Identifikovani bot nalozi prijatelji su i ostvaruju interakcije na Fejsbuku sa članovima i funkcionerima Građanskog pokreta URA”, navodi se u analizi DFC-a.

Oni su kazali da je indikativno da se Milanović ne pominje nigdje sem na portalu Borba dva dana uzastopno, a drugi put u nedjelju kada se ponovo prenosi Fejsbuk objava u kojoj je plasiran narativ o saradnji Pokreta Evropa sad i Demokratske partije socijalista.

“Na osnovu prethodnog iskustva analize bot naloga sa velikom vjerovatnoćom se može zaključiti da profilna fotografija profila Vojislav Milanović nije autentična i da je zapravo riječ o bot nalogu”, rekli su iz DFC-a.

