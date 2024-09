Ćulafić izabran za predsjednika opštine Andrijevica

Podgorica, (MINA) – Željko Ćulafic izabran je danas za predsjednika opštine Andrijevica.

Kako prenosi portal RTCG, za Ćulafića je na sjednici Skupštine opštine glasalo 16 odbornika nove vladajuće koalicije koju čine Socijalistička narodna partija, Demokrate, Pokret Evropa sad, Za budućnost Andrijevice, kao i jedan odbornik pokreta Za ujedinjenje Vasojevića.

Odbornici Demokratske partije socijalista napustili su salu prije glasanja, dok lista “Za budućnost naše djece” nije željela da učestvuje u glasanju.

Ćulafic je i u prethodnom mandatu bio predsjednik opštine.

Lokalni izbori u Andrijevici održani su 2. juna.

