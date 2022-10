Crna Gora treba da zadrži poziciju predvodnika evropskih integracija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je predvodnik pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom (EU), ali treba da učini neophodne napore da zadrži tu poziciju, poručio je politički direktor Evropske službe za spoljne poslove, Enrike Mora.

On je, na sastanku sa premijerom Dritanom Abazovićem, kazao da sve države Zapadnog Balkana treba da postanu dio evropske porodice na osnovu ostvarenih rezultata i zasluga.

Kako je saopšteno iz kabineta Abazovića, Mora je istakao da nakon invazije na Ukrajinu, EU poklanja posebnu pažnju regionu i pohvalio stopostotnu usklađenost Crne Gore sa evropskom spoljnom politikom.

„Mora je ocijenio da je Crna Gora predvodnik pregovaračkog procesa sa EU, ali da treba da učini neophodne napore da zadrži tu poziciju“, navodi se u saopštenju.

Abazović je kazao da je zadovoljan činjenicom da je Crna Gora domaćin sastanka političkih direktora EU i država Zapadnog Balkana.

On je ocijenio da bez obzira na unutrašnja politička kretanja, Crna Gora ostaje nedvosmisleno posvećena članstvu u EU, kao glavnom spoljnopolitičkom cilju.

Abazović je, govoreći o geopolitičkim zbivanjima, naveo da je pozicija Crne Gore jasna, osuđujući od samog početka rusku agresiju na Ukrajinu u okviru svih multilateralnih foruma i formata, inicirajuci regionalnu posjetu Kijevu i u potpunosti se uskladivši sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

On je poručio da je, na unutrašnjem planu, potrebno putem političkog dijaloga ostvariti konsenzus oko imenovanja u pravosuđu, kako bi crnogorske institucije nesmetano i nezavisno funkcionisale.

