Crna Gora da bude prva naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da bude prva naredna članica Evropske unije (EU), poručeno je na sastanku ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića i kopredsjedavajućeg Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje za Crnu Goru, Vladimira Bilčika.

Kako je sopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, sagovornici su rekli da očekuju da će uskoro biti deblokirane ključne institucije, kako bi se što prije postigla društveno-politička stabilnost, koja je preduslov za ostvarivanje dobrih rezultata u pregovaračkom procesu.

Bilčik je saopštio da je Crnoj Gori mjesto u EU, ali da je na tom putu neophodno sprovesti niz reformi i stvoriti jake i nezavisne institucije.

“On je pohvalio stoprocentnu usklađenost Crne Gore sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU kada je u pitanju ruska agresija na Ukrajinu”, navodi se u saopštenju.

Adžić je naglasio da je Crna Gora apsolutno i nedvosmisleno posvećena evropskim integracijama.

On je istakao da nema dileme da će vlasti u Crnoj Gori učiniti dodatne napore da iskoriste naredni period za intenziviranje aktivnosti na putu ka EU.

