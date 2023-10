Budvaninu 20 dana zatvora zbog nasilja nad bivšom vanbračnom suprugom

Podgorica, (MINA) – Budvanin J.Š (45) osuđen je na kaznu zatvora od 20 dana zbog nasilja nad bivšom vanbračnom suprugom, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Kako se navodi, J.Š. je sankcionisan u hitnom postupku jer je u holu jedne stambene zgrade u Budvi, u prisustvu maloljetnog djeteta, najprije vrijeđao, a potom i fizički nasrnuo na bivšu vanbračnu suprugu.

“Osim kazne, na čije je izdržavanje upućen odmah po izricanju, izrečena mu je i zabrana približavanja žrtvi nasilja na udaljenosti ne manjoj od 50 metara, kao i zabrana uznemiravanja i uhođenja u istom trajanju”, dodaje se u saopštenju.

