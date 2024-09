Bramerc: Novi zamah u procesuiranju ratnih zločina

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori evidentan je novi zamah i posvećenost procesuiranju ratnih zločina, kazao je glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, Serž Bramerc.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova, Bramerc, koji boravi u posjeti Crnoj Gori, to je rekao na sastanku sa potpredsjednikom Vlade i resornim ministrom Ervinom Ibrahimovićem.

On je kazao da je zadovoljan saradnjom sa crnogorskim institucijama i odnosom prema radu, misiji i ciljevima međunarodnih krivičnih tribunala.

“Kazao je da je evidentan novi zamah i posvećenost procesuiranju ratnih zločina u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Bramerc je poručio da je Mehanizam spreman da pruži svu potrebnu ekspertsku i tehničku podršku u cilju jačanja administrativnih kapaciteta, a što će doprinijeti i ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa s Evropskom unijom (EU).

On je pozdravio napredak ka punopravnom članstvu u Uniji, prvenstveno dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), koji predstavlja i potvrdu posvećenosti Crne Gore reformama u ključnim poglavljima.

Ibrahimović je kazao da je Crna Gora privržena poštovanju međunarodnih obaveza u oblasti ratnih zločina i da u kontinuitetu sarađuje sa Rezidualnim mehanizmom.

„Vjerujem da je u interesu regiona i međunarodne zajednice u cjelini da Mehanizam u potpunosti ispuni svoju misiju”, naveo je Ibrahimović.

Kako je kazao, rad Haškog tribunala dao je značajan doprinos zadovoljenju pravde za žrtve i njihove porodice i suočavanju sa prošlošću zemalja bivše Jugoslavije.

Ibrahimović je nagaslio predstoji još mnogo posla, ali da ratni zločini ne zastarijevaju i da se u procesuiranju svih počinjenih zločina mora istrajati.

On je podsjetio i na kontinuirane napore Crne Gore na planu jačanja vladavine prava, reforme pravosuđa, jačanja nacionalnih kapaciteta za procesuiranje svih oblika krivičnih djela, uključujući ratne zločine.

„Procesuiranje ratnih zločina dio je pregovaračkog okvira za članstvo u EU, kroz poglavlje 23,

a nakon dobijanja pozitivnog IBAR-a, ovo pitanje je i dio zaključnih mjerila za ovo poglavlje“,

istakao je Ibrahimović.

Navodi se da je na sastanku razgovarano i o opasnostima koje sa sobom nose trendovi poricanja genocida i veličanja ratnih zločinaca u regionu.

“Sagovornici su ocijenili da je suočavanje sa prošlošću, kroz individualizaciju krivice, procesuiranje zločina i izgradnju kulture sjećanja, jedini siguran put za dalji razvoj i prosperitet država bivše Jugoslavije”, kaže se u saopštenju.

