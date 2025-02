Bojović: Protesti teško da mogu dovesti do ostavki u bezbjednosnom sektoru

Podgorica, (MINA) – Protesti grupe studenata „Kamo Śutra” su utemeljeni, ali teško da mogu dovesti do ostavki u bezbjednosnom sektoru, jer nemaju podršku masovne studentske populacije u Crnoj Gori, ocijenio je funkcioner Građanske inicijative 21. maj, Rade Bojović.

On je u intervjuu agenciji MINA, govoreći o trenutnoj političkoj situaciji u državi, kazao da je Crna Gora, u posljednje tri i po decenije, živjela u stanju permanentne krize, uz malu pauzu nakon nezavisnosti.

Kako je naveo Bojović, danas se ponovno došlo u situaciju gdje je društvo iz više uglova – političkih, ekonomskih, kulturnih i društvenih, u cjelini u problemu.

“Nalazimo se u situaciji gdje dominiraju kriza, loši politički i socijalni trendovi, i kad saberemo sve to, onda ne možemo govoriti o nečemu što je ohrabrujuće i što daje nadu”, rekao je Bojović.

On smatra da, ipak, te situacije omogućavaju da se kroz bunt ili otpor situaciji, ma koliko on bio moćan ili nemoćan, razviju nove šanse za nešto što bi Crnu Goru u narednom periodu učinilo boljom.

Bojović je kazao da tu ne misli samo na proteste koje organizuje neformalna grupa studenata „Kamo Śutra”, ističući da svaki javni politički stav i svako mišljenje koje je autentično, nezavisno, objektivno, kritički promišljeno i koje nudi neka rješenja, doprinosi šansama za bolju Crnu Goru.

“Naravno, i demonstracije i protesti, pogotovo ako su utemeljeni i imaju ispravnu motivaciju, kao što imaju ovi protesti grupe studenta iz organizacije „Kamo Śutra””, rekao je Bojović.

Druga stvar su, dodaje Bojović, suština, profil i dometi tih protesta i na kraju kako će se sve to završiti.

Upitan koji su dometi tih protesta, on je kazao da pobuna grupe studenata zaslužuje jednu vrstu pozitivnog odnosa, ali da je krupna manjkavost čitave priče to što je masovna studentska populacija u Crnoj Gori prema tome indiferentna.

“U Srbiji vi imate autentičnu, masovnu, legitimnu studentsku pobunu. U Crnoj Gori, nažalost, to ne postoji. Ovdje imate grupicu studenata koja s pravom potencira pitanje političke i lične odgovornosti, otvara pitanje drugačijeg bezbjednosnog uređenja države, a istovremeno u tome ne učestvuje masovna studentska populacija”, rekao je Bojović.

On je dodao da je skupove realnije nazvati okupljanjima građana, koje predvodi grupa studenata.

Upoređujući današnje sa studentskim protestima 90-ih godina, Bojović je kazao da su u tom vremenu u mnogo značajnijoj mjeri mladi ljudi i studenti učestvovali u protestima, ili podržavali otpor ratnim aktivnostima i sukobima u Jugoslaviji.

“Ono što je danas onespokojavajuće, nakon tri i po decenije, je da je znatno veći broj studenata indiferentan, pasivan prema dešavanju u društvu i u političkoj praksi, mnogo više nego tada”, naveo je Bojović.

Kako je kazao, faktički sva crnogorska politička elita tada je uglavnom izašla iz studentske populacije, nezavisno od toga koliko se ona politički i ideološki razlikovala.

“Ali ste imali politički motivisaniju i znatno obrazovaniju grupu studenata, koji su bili spremni da budu i politički i društveno aktivniji, nego što je to danas”, naveo je Bojović.

Bojović je istakao da postoji čak otklon organizovane/institucionalizovane studentske populacije prema grupi „Kamo Śutra”, što, prema njegovim riječima, dodatno urušava sliku o buntovnom potencijalu studentske populacije u Crnoj Gori.

On smatra da su šanse male ili nikakve da protesti dovedu do ostavke potpredsjednika Vlade Alekse Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića.

„Prosto njihove ostavke bi značile dekonstrukciju aktuelne Vlade, mogući pad Vlade. Tu se, ipak, radi o partijskom vođstvu, to nije riječ samo o pukoj zamjeni gdje bi lideri te stranke otišli, a postavili neke trećerazredane likova iz iste te partije, da bi zadovoljili ove zahtjeve”, naveo je Bojović.

Tome, kako je rekao, pogotovo doprinosi činjenica da se ne radi o masovnom studentskom i građanskom buntu, gdje su na ulicama desetine hiljada ljudi.

Bojović smatra da je najava Spajića da će, kad budu sagledali rezultate svakog ministarstva, rekonstruisati Vladu, samo demagoška poruka.

“Čim te rekonstrukcije vode ka nečemu što je politički konflikt unutar koalicije vladajućih partija, od tih rekonstrukcija neće biti ništa. Samo ukoliko bi se oni u većini saglasili oko toga da se neko povuče, da se nađe neka alternativa”, rekao je Bojović.

On je istakao da ovdje radi maltene o kadru iz vrha političkih stranaka koji su preuzeli dobar dio izvršne vlasti, i da nije realno očekivati da tu bude nekih krupnih pomjeranja.

Na pitanje da li protesti mogu na bilo koji način uticati na odnose unutar vladajuće koalicije, Bojović je odgovorio da je skeptičan i koaliciju ocijenio kao kombinaciju nesposobnosti, institucionalnog amaterizma, kao i amaterizma u vođenju politike.

“To je jedna kombinacija ljudi koji su krajnje pohlepni i nezajažljivi kada su u pitanju njihove funkcije i u tom pogledu pokazuju nešto što liči na “zlatne periode” vladevine Demokratske partije socijalista (DPS) kada je sve bilo podređeno funkciji i vlasti”, rekao je Bojović.

On je istakao da su neke vladajuće partije, kada su bile u opoziciji, imale ideologije i neke poruke, a sada su postale klasične stranke vlasti, fokusirane na očuvanju političkih fotelja, ličnih privilegija.

Bojović je kazao da partije na vlasti drži žudnja za vlašću i “kobajagi zajednička deklarativna platforma, gdje su oni navodno političke snage koje su sad posvećene evropskom put”.

“Naravno da niko od njih neće reći da je protiv EU, jer oni su svi skupina sitnih demagoga i populista i odlično znaju da skoro 80 odsto građana želi da Crna Gora postane članica EU. Najbolje je na jeziku biti za to, a onda naravno bacati stalno piljke pod točkove i taj proces usporavati”, naveo je Bojović.

Kako je ocijenio, kada bi postojala kredibilna opozicija, aktuelna Vlada ne bi trajala duže od pola godine.

“Ali njih drži ova opozicija. Ja bih rekao da je opozicija na čelu sa DPS-om ustvari najveća snaga ove vlasti”, naveo je Bojović.

Na pitanje da li očekuje neke promjene u DPS-u, koji danas organizuje Kongres, on je kazao da ne očekuje ništa i da je to marketinški Kongres, politički beznačajan.

Komentarišući to što će bivši lider DPS-a Milo Đukanović biti izabran za počasnog predsjednika te stranke, Bojović je rekao da je, nezavisno od Đukanovića, besmisleno da se biraju počasni predsjednici i dijele medalje i ordeni.

“DPS će sa tom vrstom “oktroisanja” Đukanovića kao počasnog predsjednika sebi napraviti dodatni problem. Problem u smislu da će morati javnosti da objasne neke stvari”, kazao je Bojović.

On je ocijenio da veliki dio političke javnosti u Crnoj Gori misli da u toj partiji Đukanović odlučuje o nečemu što su strateške i najvažnije odluke.

Na pitanje kakav epilog očekuje od protesta u Srbiji i koliko to što se dešava u susjednoj zemlji može uticati na političke prilike u Crnoj Gori, Bojović je kazao da smatra da u Srbiji dolazi do razrješenja situacije i da je u ovom trenutku bliži epilog gde je Aleksandar Vučić “satjeran do ćošak”.

“Ukoliko ne dođe do njegove smjene i odlaska s vlasti, onda će to da bude najnaivniji i najpromašeniji politički bunt koji se desio, s obzirom na to da postoji realna snaga da to bude završeno smjenom Vučića”, rekao je Bojović.

Prema njegovim riječima, ukoliko Vučić iz toga izađe kao pobjednik, to će biti potpuni slom srpskog društva i države.

Bojović je istakao da eventualni pad Vučića i njegove partije mora imati epilog i na Crnu Goru.

“Svi Vučićevi klijenti, saveznici, biće u problemu. Naravno, znamo iz iskustva da ovdje uvijek imate dio političkih snaga koje su uvijek obična posluga Beograda. Oni će tražiti vremena da vide koja je ta nova vlast i da naprave nove kopče i da ponove služenje novoj beogradskoj vlasti”, rekao je Bojović.

Govoreći o formiranju vlasti u Budvi, Bojović je kazao da su stranke pokazale da ne drže do svojih principa i da se crnogorska politička klasa pretvorila u jednu vrstu “teškog brloga”.

“Kad ih analizirate pojedinačno, onda ćete vrlo teško naći neke minorne ili minijaturne političke partije koje drže do nekih principa, koje nijesu spremne da danas pričaju jedno, sjutra rade drugo, zagovaraju treće i tako dalje”, rekao je Bojović.

On je istakao da Crna Gora nikad nije imala ovoliko nizak stepen biračke izlaznosti, odnosno da, kao reakcija na navedeno, postoji sve više apstinenata.

“Velika je razočaranost ljudi sa nečim gdje je partija pretvorena u jednu komercijalnu, nerijetko kriminalno-korupcionarsku aktivnost, bez ikakvih principa, bez spremnosti da se držite bilo čega”, naveo je Bojović.

Govoreći o povratku Donalda Trampa na čelo Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Bojović je kazao da je to tektonski globalni poramećaj.

On je rekao da je Tramp i tokom prvog mandata bio “remetilački faktor”, dok sada urušava međunarodni javni poredak, više se konfrontira sa zemljama koje su saveznici ili prijatelji SAD nego sa neprijateljima.

“Mislim da ulazimo u jedno političko doba, da ćemo doživjeti jedno nemirno, nestabilno, rovito vrijeme i da će ovaj Trampov mandat da bude obilježen globalom nestabilnošću”, naveo je Bojović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS