Bez odlaganja izabrati sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Venecijanske komisje (VK) Kler Bazi Malori pozvala je crnogorske poslanike da pokažu posvećenost demokratskom funkcionisanju državnih institucija i da bez daljeg odlaganja izaberu četiri nedostajuće sudije Ustavnog suda.

On je u izjavi povodom situacije u Crnoj Gori, objavljenoj na sajtu VK, navela da su ustavni sudovi čuvari ustava.

Malori je poručila da je neophodno i hitno da se Ustavnom sudu omogući da izvrši svoju ulogu u, kako je kazala, trenutku duboke institucionalne krize u državi.

„Zato pozivam sve političke snage koje sjede u Skupštini Crne Gore da pokažu svoju posvećenost demokratskom funkcionisanju državnih institucija i da bez daljeg odlaganja izaberu četiri nedostajuće sudije Ustavnog suda kvalifikovanom većinom, kako je predviđeno Ustavom kako bi se obezbijedio pluralistički sastav suda“, navela je Malori.

Ona je naglasila da je za sprovođenje Ustava potrebna lojalna saradnja svih državnih institucija.

