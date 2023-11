Podrška Austrije reformskim procesima u zdravstvu

Podgorica, (MINA) – Spremnost za unapređenje saradnje u oblasti zdravstva i nastavak kontinuiteta kvalitetnih prijateljskih odnosa Crne Gore i Austrije biće i dalje dio zajedničke agende, poručeno je nakon sastanka ministra zdravlja Vojislava Šimuna i austrijskog ambasadora u Podgorici Karla Milera.

Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da su poseban akcenat prilikom razgovora Šimun i Miler stavili na reformske procese crnogoskog zdravstvenog sistema i pomoć Austrije u njihovom sprovođenju.

„Pored toga, bilo je riječi i o edukaciji i stručnom usavršavanju naših ljekara i razmjeni iskustava zdravstvenih radnika, ali i modelima univerzalne zdravstvene zaštite i najboljim praksama koje austrijski zdravstveni sistem ima i primjenjuje, a Crnoj Gori bi bile značajne“, kaže se u saopštenju.

Šimun je zahvalio Mileru na inicijativi za podršku u svim sferama zdravstva.

On je naglasio važnost realizacije projekata koji su u toku i onih koji predstoje.

„Posebno interesovanje Šimun je iskazao za iskustva austrijskog sistema u sferi digitalizacije procesa u zdravstvu, kao i preventivnih programa, koji su u toj zemlji izuzetno razvijeni i imaju dugu istoriju uspješnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Miler iskazao spremnost da pomogne Crnoj Gori na putu pristupanja Evropskoj uniji, posebno u poglavljima koja se tiču zdravstva, kao i da kroz konkretnu saradnju taj put učine bržim i uspješnijim.

