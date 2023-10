Otvorena rekonstruisana mikrobiološka laboratorija u DZ Kotor

Podgorica, (MINA) – Rekonstruisani Centar za mikrobiološku dijagnostiku, u čiju je adaptaciju i opremanje uloženo preko 420 hiljada EUR, otvoren je danas u Domu zdravlja (DZ) Kotor, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora su kazali da će, zahvaljujući rekonstruisanoj mikrobiološkoj laboratoriji, građanima biti dostupnije sve dijagnostičke procedure iz te oblasti, a zaposleni će imati dodatnu sigurnost i olakšan rad.

“Ukupna vrijednost adaptacije laboratorije u Domu zdravlja Kotor i nabavke nove opreme iznosi preko 423 hiljade EUR, a sredstva je obezbijedila Evropska unija (EU)”, kaže se u saopštenju.

Navodi se EU na isti način u potpunosti opremiti još osam mikrobioloških laboratorija, za šta su opredijeli preko dva miliona EUR.

“Nove savremene laboratorije dobiće i DZ u Beranama, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Ulcinju, Baru, Budvi, kao i Specijalna bonica u Brezoviku”, najavili su iz Ministarstva zdravlja.

Resorni ministar Dragoslav Šćekić kazao je da takve mikrobiološke laboratorije predstavljaju prvu liniju odbrane u detektovanju novih slučajeva zaraznih bolesti, rezistencije na antibiotike, izbijanja infekcija koje se prenose hranom i vodom, kao i mogućih slučajeva bioterorizma.

Šćekić je rekao da su takve laboratorije presudan faktor za kontrolu i prevenciju infekcija u zdravstvenim ustanovama, pa se na taj način utiče i na dobre ishode njege pacijenta.

“Upravo su bolja briga o pacijentima, veća kontrola infekcija i visokokvalitetni rezultati nadzora jedan od glavnih ciljeva koje želimo postići jačanjem mikrobioloških laboratorija u zdravstvenom sistemu Crne Gore“, kazao je Šćekić.

Cilj Vlade i Ministarstva zdravlja u prethodnom periodu su, kako je naveo, bila prioritetna ulaganja u infrastrukturne projekte, opremu, ali i kadrovsko jačanje svih ustanova.

Šćekić je rekao da se u zdravstvenom sistemu Crne Gore trenutno sprovode projekti vrijedni preko 50 miliona EUR.

„Samo u kotorski DZ tokom prethodne dvije godine uloženo je preko 230 hiljada EUR za infrastrukturu i medicinsku opremu”, dodao je Šćekić.

On je kazao da je, zahvaljujući tim ulaganjima, kao i posvećenom radu medicinskog osoblja, DZ Kotor danas jedna od respektabilnijih zdravstvenih ustanova u zemlji, koja svojim izgledom i kvalitetom pružanja usluga parira savremenim evropskim medicinskim centrima.

Šćekić je poručio da će država nastaviti sa ulaganjima u sve zdravstvene ustanove na teritoriji Crne Gore, a sve s ciljem izgradnje kvalitetnog i efikasnog zdravstvenog sistema gdje će građani dobijati pravovremenu zdravstvenu zaštitu.

Direktor kotorskog DZ Igor Kumburović naveo je da je površina koju mikrobiološka laboratorija zauzima veća u odnosu na ranije za 40 metara kvadratnih, pa sada iznosi blizu 200 metara kvadratnih.

Prema njegovim riječima, osim građevinskih radova, nabavljena je i vrijedna medicinska oprema, s krajnjim ciljem da se mikrobiološke analize rade na nivou razvijenih svjetskih centara.

Na taj način, kako je dodao Kumburović, stvorili su se preduslovi da se započne i sa procesom akreditacije mikrobiloške laboratorije, koja je garant dostizanja visokog nivoa kvaliteta tog vida dijagnostičkih procedura.

„Pored rekonstrukcije mikrobiloške laboratorije, u skladu sa planom aktivnosti, nastavili smo sa osavremenjavanjem naše zdravstvene ustanove, kako prostorno, tako i nabavkom novih medicinskih aparata i opreme”, kazao je Kumburović.

On je rekao da do kraja godine očekuju završetak adaptacije zdravstvene stanice u Risnu, investicije vrijedne oko 150 hiljada EUR, koju su obezbijedili iz sopstvenih sredstava.

Kumburović je naveo da je njihova zdravstvena ustanova ostvarila uštedu racionalnim korišćenjem sredstava opredijeljenih za tekuće troškove u ovoj godini.

On je podsjetio i na brojna ulaganja u osavremenjavanje medicinske opreme u proteklom periodu.

DZ Kotor, kako je istakao Kumburović, nastaviće da ulaže u opremu i kadar i u narednom periodu, a sve u cilju podizanja nivoa kvaliteta zdravstvene zaštite na primarnom nivou, kako bi građani Kotora i brojni turisti u svakom trenutku, u najsavremnijim uslovima dobili najkvalitetniju zdravstvenu uslugu.

„Kada su građevinski radovi u pitanju, predstoji nam renoviranje Centra za plućne bolesti i ATD, a što se tiče nabavke osnovnih sredstava, biće raspisan tender za nabavku dva vozila za potrebe Jedinice za patronažu i jednog ambulantnog vozila, budući da je dio voznog parka dotrajao”, rekao je Kumburović.

On je naveo da procijenjena vrijednost te nabavke iznosi 95 hiljada EUR i biće realizovana iz sredstava DZ Kotor.

“Naša ustanova konstantno radi na tome da olakša pristup najugroženijim osiguranicima, tako da je u planu nabavka senzora za automatsko otvaranje vrata prilikom detekcije pokreta na rampi, uz ulaz sa osobe sa invaliditetom“, najavio je Kumburović.

On je zahvalio delegaciji EU na finansijskoj pomoći, kao i Ministarstvu zdravlja i lokalnoj samoupravi na ukazanom povjerenju i kontinuiranoj podršci.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS