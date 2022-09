Đukanoviću dostavljen predlog za mandatara sa 41 potpisom podrške

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina od 30. avgusta 2020. godine dostavila je predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću predlog da mandatar za sastav nove vlade bude lider Demosa Miodrag Lekić, koji je potpisao 41 poslanik.

Poslanici parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. godine u dopisu su obavijestili Đukanovića da su postigli politički dogovor da mandatar za sastav nove vlade bude Lekić.

“Ovim su se stekli uslovi da, u skladu sa Ustavom, mandat za sastav sljedeće vlade povjerite Lekiću”, navodi se u dopisu Đukanoviću.

