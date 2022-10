Abazović: DPS uništio sam sebe u korist svih građana

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista je, upornim insistiranjem da uništi Građanski pokret (GP) URA, uništila samu sebe u korist svih građana, saopštio je lider GP URA Dritan Abazović.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da je na izborima poslata jasna poruka da treba da se radi na pomirenju, progresu i ekonomiji, i da se brišu granice između različitih političkih struktura.

„URA je dala ogroman doprinos, bili smo jedina meta napada na ovim izborima, zajedno sa Civisom i Albanskom alterantivom. Sačuvali smo rezultate u mnogim gradovima, a u mnogim, gdje nijesmo imali odbornike, sada imamo“, kazao je Abazović.

On je naveo da URA dosad nije postojala u Plavu, a sada ima tri odbornika, kao i da su u Rožajama ranije imali stotinjak, a sad imaju 900 glasova.

„Parlamentarni smo u Plužinama, u gradovima poput Bara ostvarili smo reprezentativni rezultat“, rekao je Abazović.

On je kazao da je URA u Podgorici sačuvala “biće svog glasačkog tijela”, i čestitao novim subjektima na političkoj sceni.

„Dobro je da se demonopolizuje politička scena“, dodao je Abazović.

