U ponedjeljak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 23. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Marka Boljevića, Ulica Pavla Mijovića, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, Dio Dahne iza Montenegro Pumpe

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama, Donje Selo

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Donje Polje, Gruda, Podgranicom, dio ulica: Njegoševe, Bajove, Dečanske, Zmajeve, Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, V proleterske, Balšića Pazar, ustanove i preduzeća: Rezidencija Predsjednika države, Ministarstvo kulture, Štamparija, Policija, hotel Grand, Univerzitetski centar, Cetinjski manastir; prigradska mjesta: Crna greda, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Gluhi Do i Prekornica

-u terminu od 9:30 do 13:00 sati: Lastva Čevska

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gluvi Do

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Borkovići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bršno, Usputnica

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio Straševina

Budva

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dio naselja Lapčići

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Baukovo u blizini Islamskog centra, korisnici na području Miljanovog mosta, Gornjeg i Doljneg Zaljeva, Svetog Ivana i tunel Ćafe, korisnici na području Čeluga u blizini KIPS-a i pekare “Montenegro”, RAPEX-a, dio Barskog Polja i Milanovića, Alkovića brijeg, Dobra Voda, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Duške, Karastani, Mala Gorana, Nikezići, Velika Gorana, Pelinkovići, Metanovići, Kovačevići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Utjeha

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Stambena zgrada CAKAN na kružnom toku

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Vodovodne pumpe u Orahovu (Virpazaru), sela Orahovo, Dupilo, Popratnice, Bujići, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: dio naselja Kruče pri magistrali

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Štitarica, Gojakoviće, Gornji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Kaludra

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trmanje, Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smira, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Zaton, Radulići, Rakonje, Grančarevo, Medanovići

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kruščica

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Šekular

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kralje, dio sela Slatina

Gusinje

-u termi nu od 9:00 do 14:30 sati: selo-Vjeternik, dio sela Vusanje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Bukovica(zaseok Kačari)

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

