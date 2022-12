Vukčević novi direktor košarkaških reprezentacija

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnji košarkaš Budućnosti, Dragan Vukčević, novi je direktor košarkaških reprezentacija Crne Gore, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Navodi se da će Vukčević, odlukom Upravnog odbora, biti zadužen za nacionalne selekcije.

On je na toj funkciji zamijenio je Filipa Patkovića.

Vukčević je najbolje košarkaške godine proveo u dresu Budućnosti, sa kojom je tri puta bio šampion Jugoslavije.

Nastupao je još za francuske klubove Maurijen i Šalon, grčki Keravnos i poljski Anvil.

Po završetku karijere radio je u podgoričkom klubu kao direktor mlađih kategorija.

