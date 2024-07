Veliki trjumf Dečića u Batumiju

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića pobijedili su večeras u Batumiju gruzijski Dinamo 2:0, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Do prvog trijumfa na međunarodnoj sceni došli su golovima Iljira Camaja u 62. i 66. minutu.

Revanš utakmica na programu je 30. jula pod Goricom.

Bolji iz duela Dečića i Dinama u trećem kolu sastaće se sa Helsinkijem.

