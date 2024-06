Ubjedljiva pobjeda rukometašica

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore ostvarila je rutinsku pobjedu na otvaranju Svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina u Sjevernoj Makedoniji.

Generacija, koju predvodi trener Igor Marković, savladala je u Skoplju selekciju Uzbekistana 48:32.

Crnogorska reprezentacija sredinom prvog poluvremena došla je do značajnije prednosti, a pitanje pobjednika bilo je riješeno već nakon prvog poluvremena (23:11).

U strijelce se upisalo čak 13 igračica, a najefikasnija je bila Anđela Milošević sa devet golova, dok su Jelena Vukčević i Nikolina Marković postigle po sedam.

Za igračicu utakmice proglašena je golmanka Marija Marsenić koja je upisala 16 odbrana.

Crna Gora će naredni meč odigrati u petak (11.15 sati) protiv Gvineje, a dan kasnije na programu je najvažniji meč u grupnoj fazi i to protiv Portugala.

