Sjutra kataši i kadeti u borbama

Podgorica, (MINA) – Evropsko prvenstvo u karateu zvanično će početi sjutra u Pragu, a prvog takmičarskog dana na tatami će kataši u svim starosnim kategorijama i kadeti u borbama.

U katama za medalje boriće se kadeti Benjamin Aljošević (Bar) i Arijana Kočan (Bar), juniori Lazar Sekulić (Budva) i Mila Marković (Budva) i mlađi senior Filip Bakić (Budućnost).

Nastupiće i kadetsko-juniorski kata timovi Aleksa Janjić (Bar), Nikola Milić (Bar) i Benjamin Aljošević (Bar) u muškoj, odnosno Arijana Kočan (Bar), Mila Marković (Budva) i Viktorija Raičević (Iskra) u ženskoj konkurenciji.

U borbama na tatami će kadeti Benjamin Aljošević (do 52, Bar), Filip Šošokić (do 57, Iskra), Nenad Đuričić (do 63, Bijela), Stefan Vujisić (do 70, Gorštak), Mihailo Gojaković (preko 70, Bar), Jovana Damjanović (do 54, Omladinac) i Ljubica Vlahović (preko 54, Gorštak).

U subotu za medalje boriće se juniori i mlađi seniori, dok je nedjelja predviđena za finala i mečeve za vronzane medalje.

Evropsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore u Pragu okupilo je 1.084 sportista iz 48 država Evrope.

