Sikirić novi predsjednik Evropske odbojkaške federacije

Podgorica, (MINA) – Roko Sikirić novi je predsjednik Evropske odbojkaške federacije (CEV), odlučeno je na Izbornom kongresu u Napulju.

Sikirić, nekadašnji šef Odbojkaškog sektora CEV-a, je deseti predsjednik u istoriji te federacije.

Nekadašnji hrvatski reprezentativac naslijediće Aleksandra Boričića, kojem je istakao drugi mandat na mjestu prvog čovjeka CEV-a, na kom je bio od 2015. godine.

Sikirić je, na Kongresu u Napulju, dobio većinsku podršku delegata, uključujući i predstavnika Odbojkaškog saveza, koji su predstavljali predsjednik Nikola Kažić i generalni sekretar Ivan Bošković.

U drugom krugu za Sikirića je glasalo 36 predstavnika nacionalnih odbojkaških saveza iz Evrope, Italijan Renato Arena dobio je 16, Danac Erik Adler jedan glas, dok za Poljaka Lea Vensela nije glasao niko od delegata.

“Velika je odgovornost voditi CEV i osjećam je prema svim stranama, nacionalnim federacijama, klubovima, igračima – iskreno vam zahvaljujem na podršci i obećavam da ću dati sve od sebe, kao što sam to činio tokom cijele ove kampanje“, rekao je novoizabrani predsjednik, nakon što je odao priznanje prethodnom rukovodstvu na čelu sa Aleksandrom Boričićem.

Sikirić je na rukovodećim pozicijama u odbojci već deceniju.

On je, osim pozicije šefa Odbojkaškog sektora CEV-a, bio je i sportski drektor trofejnog njemačkog tima, Berlina, u kom je prije deset godina završio igračku karijeru sa tri vezane titule Bundeslige kao odbojkaš, potom uspješno vodio klub sa pozicije šefa sportskog sektora.

Na kongresu će biti izabrani i članovi Administrativnog borda CEV i kandidati za FIVB Administrativni bord.

